Oito bancos por dia são alvos de ataque, diz pesquisa Em média, oito agências bancárias são assaltadas ou arrombadas por dia em todo o País - um total de 1.484 ocorrências registradas no primeiro semestre de 2013. Os dados são da 5ª Pesquisa Nacional de Ataques a Bancos, divulgada nessa quinta-feira, 22, pela Confederação Nacional de Vigilantes (CNTV) e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), que conta com o apoio do Dieese.