Oito continuam desaparecidos após naufrágio

As buscas pelos desaparecidos continuaram neste domingo. No sábado, o Corpo de Bombeiros havia informado que 12 pessoas haviam morrido no naufrágio, mas neste domingo a Secretaria de Segurança Pública fez uma correção e informou que dez mortes foram confirmadas pelos bombeiros até a tarde.

Dos dez corpos resgatados, cinco já foram sepultados e um, cremado. Os corpos da professora aposentada Elizabeth Mourão Moraes e de Poliana Sodré serão trasladados para São Luís e para Belém. Por falta de vaga nos voos que saem de Macapá, o corpo da professora aposentada será trasladado somente na terça-feira, 15, e o de Poliana, na segunda-feira, 14.

Os corpos do garoto Gregório Nunes, de 9 anos, e de Letícia Pereira Corrêa, funcionária do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsep), foram encontrados neste domingo pela manhã e serão sepultados nesta segunda-feira. O barco que naufragou estava alugado para o Sindsep e transportava 63 passageiros, a maioria funcionários públicos e dirigentes do sindicato.