Oito internos fogem da Fundação Casa em Campinas

De acordo com a instituição, os jovens renderam três agentes e o motorista que dirigia uma van que os levava de volta para a fundação após suas audiências no Fórum Municipal de Campinas. Um dos agentes ficou ferido no braço "na tentativa de contê-los", segundo o governo do Estado.

O incidente ocorreu por volta das 20h. A polícia ainda não havia encontrado nenhum dos adolescentes que fugiu na manhã desta sexta-feira, 7. A Corregedoria Geral da Fundação Casa instaurou uma sindicância para investigar a fuga dos oito jovens.