Oito internos fogem da Fundação Casa em Ribeirão Preto

Com pouca gente trabalhando, os internos estariam ficando mais tempo livres no interior da instituição e no pátio, sob a vigilância de apenas três funcionários que seriam comissionados (contratados sem concurso público). Outros adolescentes também pretendiam fugir, mas foram descobertos antes que isso acontecesse.

Até a manhã desta segunda-feira (14) nenhum dos fugitivos havia sido recapturado. A Corregedoria Geral da Fundação Casa abriu sindicância para apurar a fuga ocorrida às 20h30, após os infratores estourarem o portão de um alambrado e chegarem ao muro. Se forem recapturados, eles poderão ser penalizados internamente pela Comissão de Avaliação Disciplinar.