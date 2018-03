Oito liminares liberam bebidas em estradas de Goiás Oito estabelecimentos comerciais localizados às margens de rodovias federais no Estado de Goiás conseguiram uma liminar junto à Justiça Federal para continuar a venda de bebidas alcoólicas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado. De acordo com a PRF, as liminares foram concedidas na noite de ontem e a polícia foi comunicada na manhã de hoje. Desde que a Medida Provisória (MP) 451 entrou em vigor, proibindo e estabelecendo punições para o comércio de bebidas alcoólicas em estradas federais, no último dia 1º, até hoje, a Polícia Rodoviária Federal de Goiás aplicou multa em 20 estabelecimentos, do total de 736 lojas que comercializavam bebidas alcoólicas nas rodovias.