Ojo de bife premium

Anna Angotti & Demian Takahashi: O purê de batatas do acompanhamento arrasou: o perfume de canela nos hipnotizou no momento que o prato chegou à mesa, para depois ainda descobrimos um folhinha de sálvia no fundo, completando a mágica. Também ao lado da carne, a farofinha tinha textura e sabor fantásticos de casca de pão. O ojo de bife, ao ponto, pareceu intimidado diante de tantas coisas boas: não estava nem tão macio, nem tão saboroso. Blog Alho, Passas e Maçãs: Por fora, esturricado e firme. Por dentro, vermelho e macio. Esse ojo de bife é exemplo de que forno à lenha pode ser bem usado. E que uma carne levada ao fogo é também conceito e laboratório. Afinal, você pode comê-lo apenas pelo prazer da carne, celebrando o presente e o passado longínquo da espécie humana, quando éramos assadores, e não cozinheiros. Ou pode (entre uma garfada e outra) pensar no longuíssimo tempo de pesquisa e de experimentação até que se conseguisse chegar ao ponto exato por dentro e por fora, sem ter à mão o confortável controle de temperatura que fogões a gás e outras maquinarias ofereceram. Por isso, o ojo de bife do Arturito é também uma viagem no tempo: começa ali na entrada da caverna e continua nos centros de estudos gastronômicos que hoje proliferam. Batatas rosadas, Asterix, o escoltam dignamente e ajudam a fazer dele um ótimo prato, que bateu na trave do meu voto. Perdeu por apenas um nariz de sabor. Braulio Pasmanik: Uma carne ótima, bem preparada mas sem o ineditismo ou mesmo alguma característica que a tire do lugar comum da boa carne preparada em boas churrascarias. Jacques Trefois: A carne veio com o cozimento (mal passado) certíssimo, e acompanhada de uma boa farofa crocante e de um molho de ervas insossa. Acompanha também um gratin de batatas correto. Falando da carne, devo dizer que hoje em São Paulo se come carnes muito boas. E degustando esse ojo de bife não tenho dúvida de que ele não faça parte das melhores carnes que comi na cidade. Há de observar que a ponta, que parecia filé, estava carbonizada. Janaina Fidalgo: No dia da visita, ele não estava macio como costuma ser e carecia de sal. A batata gratinada, a farofinha e molho, porém, estavam ótimos. Luiz Américo Camargo: Não se trata de churrasco, é algo além. A carne tenra, suculenta, com ótima crosta, faz bom jogo de texturas com a salsa e com a farofa de pão. Luiz Horta: Boa carne, totalmente sem sal. Sobremesas brilhantes. Neide Rigo: A carne estava apetitosa. Macia, com crosta dourada e no ponto, como pedi. Tempero, na medida. A batata asterix é um purê aerado que se solta facilmente do recipiente extremamente amanteigado. Já a farofa de pão é super crocante e saborosa, mas também carregada na manteiga. Como prato individual achei pesado, com porção exagerada. Patrícia Ferraz: Extremamente macio, com sal no ponto, e o sabor completado por salsinha batidinha e farofa de pão crocante. Para acompanhar, purê de batata gratinado. Belo prato. Roberto Smeraldi: Uma carne de sabor concentrado e textura firme, que perde só um pouco em suculência por ser bastante marinada. Passaram do ponto mas logo serviram outra, corretamente mal passada. Talvez, assim marinada, se deveria comer mesmo crua. Quanto ao purê, eu nunca comi o do Joël Robuchon que o inspira, mas este não me encantou. Silvio Giannini: Infelizmente, é quase impossível apreciar visualmente esse manjar tão extraordinariamente preparado. Prometi que só volto ao Arturito com minha lanterninha de lâmpada LED no bolso. Lamentos à parte, o miolo de contrafilé preparado pela talentosa chef Paola Carosella deve constar no "Hall of fame" dos melhores cortes de carnes oferecidos na cidade. A carne chega com controle preciso do uso de sal, o que me parece já um pequeno milgare, uma vez que já é previamente curada em sal e açúcar, dizem, por 48 horas. Não sei se é verdade mas posso afirmar que algo ali faz uma enorme diferença. Sua suculência e sabor são mesmo inesquecíveis. Difícil decisão deixá-lo em segundo lugar. Ótimas batatas asterix completam o conjunto.