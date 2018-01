Óleo de gengibre contra mosca-das-frutas A Embrapa criou método natural de controle da mosca-das-frutas. A Técnica do Inseto Estéril solta no campo machos esterilizados da mosca para competir com machos selvagens pela cópula, reduzindo a população do inseto. Tratados com óleo de gengibre, esses machos melhoram a performance sexual em até 40%.