Óleo e Gás, ex-OGX, produzirá no 3o e 4o poços em abril e maio A petroleira Óleo e Gás, ex-OGX, começará a produzir no terceiro e no quarto poços do campo de Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, a partir de abril e maio de 2014, disse nesta terça-feira o gerente-executivo de Reservatórios e Reservas da companhia, Armando de Almeida Ferreira, durante encontro com investidores e analistas no Rio de Janeiro.