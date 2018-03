Oliveiros S. Ferreira sobre Ruy Mesquita: ‘Uma missão educadora e política a cumprir’

Era severo na crítica sem deixar um sorriso como a dizer que tínhamos muito que aprender. Com o passar dos dias - e mesmo dos meses - contratou um professor de Português da USP que corrigia o que havíamos escrito e nos mostrava, mais que ensinava, como escrever corretamente.

Foi assim que Ruy fez da seção internacional do Estadão a melhor editoria de internacional da imprensa brasileira, não apenas pelo noticiário cotidiano, mas também pelos artigos de revistas estrangeiras e de colaboradores.

A Ruy se devem as publicações das memórias de Truman e, diria, sobretudo, do famoso Relatório Kruchev sobre os crimes de Stalin. Para não dizer da sentença final no julgamento dos Papéis do Pentágono.

Também o vejo sempre preocupado com os rumos que o Brasil trilhava sob Juscelino/Jango e vejo ainda sua decepção com Jânio em quem havia depositado - criticamente, é bom que se diga - algumas esperanças logo desfeitas com a renúncia.

Era, sobretudo, um romântico, que acreditava ser possível construir um Brasil melhor, em que os defensores da liberdade teriam condições de chegar ao governo e fazer, deste, um país bom de viver. Por isso, escreveu carta aberta ao presidente Jânio Quadros para que concedesse asilo político ao capitão Galvão, que sequestrara o navio Santa Maria em protesto contra a ditadura de Salazar.

O correr dos anos não mudou seu norte, sua preocupação com a qualidade e a independência do jornal, sua compreensão de que, fosse no Estadão, fosse depois no Jornal da Tarde, havia missão educadora e política a cumprir.

Assim como vejo Ruy cuidando do estilo de seus companheiros da República Democrática do Exterior, vejo também um censor, angustiado por não saber o que fazer diante da resistência que Ruy opunha ao cumprimento de suas ordens: "Devo prendê-lo por desobediência?"

* Oliveiros S. Ferreira é jornalista