Olympus e Matsushita oferecem câmeras SLR de pequeno porte

A Olympus e a Matsushita anunciaram nesta terça-feira, 5, um novo formato de câmera digital que tornará os modelos equipados com lentes "single lens reflex" (SLR) menores e mais leves, em um esforço para promover as vendas de produtos mais avançados. As câmeras SLR, que representam os modelos mais sofisticados com lentes intercambiáveis, são o segmento mais lucrativo e de mais rápido crescimento no mercado de câmeras digitais. Mas alguns usuários de câmeras digitais compactas relutam em adotar os modelos SLR porque são mais volumosos e pesados. O novo formato, conhecido como Micro Four Thirds System, tornaria as câmeras SLR mais finas e suas unidades de lentes menores do que as baseadas no Four Thirds System, que está em uso. O Four Thirds System é um padrão aberto que especifica as dimensões do sensor de imagens e do anteparo da lente, garantindo a compatibilidade de lentes entre diferentes produtos. A Olympus e a Matsushita Electric Industrial, fabricante dos produtos da marca Panasonic, oferecem câmeras digitais SLR baseadas no padrão Four Thirds, e a Sigma produz lentes Four Thirds. "Propiciar alta qualidade de imagem em uma estrutura pequena o bastante para ser levada no bolso - esse é o conceito básico do Micro Four Thirds", disse a jornalistas Haruo Ogawa, diretor da divisão de negócios SLR da Olympus Imaging. A Olympus Imaging é a subsidiária de câmeras digitais da Olympus. A Matsushita e a Olympus não revelaram o padrão real ou o design das câmeras que seguem o novo padrão, e se recusaram a comentar preços e o cronograma de lançamento. A Olympus é a quarta maior fabricante mundial de câmeras SLR, atrás de Canon, Nikon e Sony. A Matsushita ocupa a sexta posição.