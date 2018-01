Olympus lança câmera "à prova de gelo" no Brasil A Olympus anunciou o lançamento no Brasil da sua câmera digital Stylus 770SW. Além de um corpo compacto e resolução de 7.1 Megapixels, o grande destaque para a câmera vai para o corpo resistente a quedas (1,5 metro de altura), pressão (pode ficar na parte de baixo da bagagem) e também pode ser usado embaixo d´água, em profundidades de até 10 metros. A câmera tem um atrativo interessante para quem gosta de viajar para locais frios, podendo ser usada em temperaturas de até 10º negativos. Não é o caso da maioria dos brasileiros, mas não deixa de ser curioso, já que mecanismos de segurança em muitas câmeras digitais normais impedem seu funcionamento a baixas temperaturas. Além disso, a câmera tem um manômetro integrado, que grava a profundidade e altitude da câmera como um dado adicional às fotos capturadas. Custará R$ 2.299,00 no mercado brasileiro.