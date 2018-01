Olympus lança nova Stylus Color 730 A Olympus lançou no Brasil seu novo modelo de câmera digital com a Olympus Stylus 730. Com sensor de 7,1 Megapixels e zoom ótico de 3x Voltada para usuários que buscam uma câmera com um conjunto de recursos mais completos, ela traz estabilizador digital de imagem, que ajuda a evitar imagens tremidas. Um sensor com giroscópio eletrônico integrado à câmera detecta movimento vertical e horizontal da câmera, e então utiliza essas informações para reverter a imagem à sua posição original, reduzindo o efeito embaçado da imagem. O modelo apresenta ainda o modo de ajustes automáticos para usuários iniciantes e recursos internos de edição básica, que corrigem olhos vermelhos, subexposição e embaçamento. Além disso, a câmera traz um generoso display LCD de 3 polegadas, que facilita visualizar as imagens e opções de configuração.