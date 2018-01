OMC fica contra censura dos EUA a apostas na internet A Organização Mundial de Comércio (OMC) confirmou na sexta-feira que os Estados Unidos falharam em cumprir uma decisão anterior que afirmava que algumas restrições norte-americanas a apostas na internet são ilegais. Em conclusões publicadas a respeito de uma reclamação encaminhada por Antígua e Barbuda, a organização com sede em Genebra disse que a ilha caribenha entregou provas que fortalecem seu caso. "Os especialistas concluíram que os Estados Unidos não cumpriram com as recomendações e normas do Órgão de Solução de Controvérsias (da OMC)", informou a entidade máxima do comércio mundial em sua decisão, que permite apelação. Em abril de 2005, uma decisão da OMC foi contra proibições dos EUA a apostas online, sobretudo em corridas de cavalos. Desde então, o Congresso norte-americano aprovou uma legislação adicional para proibir as apostas na Web. Antígua construiu uma indústria de apostas online para compensar as receitas de turismo em queda. Na decisão, o painel de três juízes da OMC disse que os EUA não contestaram a acusação de Antígua. Em vez disso, Washington buscava simplesmente reabrir o caso, mas sem dar ao grupo de especialistas da organização qualquer fundamento para isso, informou a OMC.