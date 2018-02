OMC supera problema de última hora e fecha primeiro trato comercial global A Organização Mundial do Comércio (OMC) chegou ao seu primeiro acordo de reforma do comércio neste sábado com a barulhenta aprovação de quase 160 ministros que se reuniram na ilha indonésia de Bali para decidir sobre o acordo que pode injetar 1 trilhão de dólares na economia global.