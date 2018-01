Omni aposta em indicações para aumentar shopping virtual A consultoria de varejo Omni International lançou um novo portal de comércio eletrônico com foco em pequenos e médios varejistas, o Mega Omni, que, na estréia, conta com mil lojas listadas em diversos segmentos. O site, segundo a empresa divulgou, é resultado de cinco anos de investimentos e vendas da tecnologia proprietária da Omni para empresários que apostaram numa estratégia de vendas via Web. Para estimular o crescimento, a empresa também está motivando os lojistas a indicarem novos usuários, o que pode expandir o alcance e o leque de ofertas do endereço. ?Depois de criar uma grande base de lojistas que conseguiram alcançar sucesso no comércio eletrônico achamos que era a hora de estruturar um shopping poderoso capaz de reunir sob uma única marca, uma grande variedade de produtos e serviços a preços competitivos?, diz Luiz Francisco Ribeiro Pinto, CEO da Omni International. "Já para este Natal esperamos tirar 10 mil pedidos com um ticket médio de R$ 150,00. Ao longo do primeiro ano nossa previsão é gerar 450 mil vendas on-line e alcançar 140 milhões de page-views nas páginas do shopping?, acrescenta o executivo Variedade As mil lojas do Mega Omni irão comercializar produtos em mais de 20 seções diferentes, como Eletrônicos, Eletrodomésticos, CDs, DVDs, Cine e Foto, Informática, Livros, Turismo, Moda, Perfumaria, Telefonia, Brinquedos e Games, Automotivo e Instrumentos Musicais. Muitos itens serão disponibilizados a partir de uma parceria dos lojistas com a Omni Log, a empresa de logística da Omni International que adquire os produtos no atacado e os revende aos lojistas usuários da sua tecnologia. Seu centro de distribuição, com 1.410 m2, está instalado em Indaiatuba, no interior de São Paulo.