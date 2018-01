OMPI deixa "webcasting" de fora dos direitos de rádio e televisão Os países da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) definiram a exclusão dos direitos de "webcasting", como se denomina a transmissão audiovisual através da internet, dos direitos de rádio e de televisão, informaram hoje fontes da instituição. A diretora geral da OMPI, Rita Hayes, expressou nesta semana sua satisfação pela conclusão final após a 14ª sessão do comitê permanente de direitos autorais de propriedade intelectual e direitos conexos da OMPI, concluída em Genebra. Hayes disse que essa questão era um ponto de discórdia nos trabalhos preparatórios à assembléia geral da OMPI, que acontecerá em setembro, em Genebra, e que avaliará as questões da proteção dos sinais de transmissão e da luta contra a pirataria. Em 2005, a assembléia geral já desaprovara a proposta dos Estados Unidos que pretendia proteger todos os direitos das transmissões audiovisuais, incluindo as feitas pela internet. Após a última decisão do comitê, os 183 países-membros da OMPI deverão elaborar dois textos diferentes, um sobre "órgãos de radiodifusão tradicionais" e outro sobre "webcasting". "Essa diferenciação permitirá que a OMPI avance no terreno dos meios mais tradicionais, como a rádio e a televisão, ao mesmo tempo em que deveremos educar sobre as novas tecnologias, já que muitos países precisam saber mais sobre esse tema", disse Hayes. Por enquanto, a OMPI não definiu uma definição precisa do "webcasting", reconheceu. Hayes disse também que "os países não sabem que direitos devem ter os produtores que usam as novas tecnologias, e como regulamentá-los". Outra dificuldade diz respeito ao tempo de vigência desses direitos, já que alguns países propõem que os produtores dos conteúdos tenham os direitos sobre o sinal transmitido durante 50 anos, e outros sugerem o prazo de 20 anos. Hayes lembrou que, se a assembléia geral alcançar um acordo em setembro, a OMPI convocaria para 2007 uma conferência diplomática sobre pirataria na transmissão de imagens e sons, incluindo pela internet. "Por isso, as minutas devem ser fortes, para que a conferência diplomática não seja um fracasso", ressaltou Hayes.