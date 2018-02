OMS: América do Sul está preparada para enfrentar gripe A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse hoje que a América do Sul apresenta um bom nível de prontidão contra o vírus da gripe A (H1N1), anteriormente chamada de gripe suína. "Há bons laboratórios que podem detectar a doença e a região tem boa gerência de controle de gripes sazonais", disse Sylvie Briand, diretora adjunta do programa global de gripe da OMS, durante uma coletiva de imprensa.