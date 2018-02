OMS confirma 331 casos de gripe; 10 mortes

Os números da doença que a OMS passou a chamar de influenza A (H1N1), conhecida como "gripe suína", incluem 109 casos confirmados com uma morte nos Estados Unidos e 156 casos e 9 mortes confirmados no México, informou a entidade em um comunicado no seu site na Internet.

Outros países com casos da doença confirmados por testes laboratoriais são Áustria (1), Canadá (34), Alemanha (3), Israel (2), Holanda (1), Nova Zelândia (3), Espanha (13), Suíça (1) e Grã-Bretanha (8).

Outras estimativas da infecção pelo vírus são mais altas. O México, por exemplo, informou que 176 pessoas teriam morrido, e as autoridades confirmaram 12 mortes.

(Reportagem de Jonathan Lynn)