OMS confirma 9.830 casos de gripe suína, mil a mais em um dia

LONDRES - A Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou nesta terça-feira, 19, que registra 9.830 casos de gripe suína (influenza A) em 40 países diferentes, com 79 mortes. Na segunda-feira, 18, o boletim da OMS apontava 8.829 casos e 74 mortes. O vírus segue concentrado nas Américas, com 5.123 registros nos Estados Unidos, incluindo cinco mortes, e 3.648 ocorrências no México, com 92 mortes.

Veja também:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mapa: veja como a gripe está se espalhando

Entenda a gripe suína: perguntas e respostas

Infectologista esclarece cuidados que serão tomados

Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo

'Meios de transportes facilitam a propagação'

Folheto oficial do Ministério da Saúde

Autoridades japonesas fecharam nesta terça-feira mais de 4 mil escolas, o dobro do número de segunda-feira, e o país já registra 178 infecções pelo vírus. Segundo autoridades, há o risco de a doença se espalhar em breve por Tóquio, a densamente povoada capital do país. Muitas pessoas nas áreas urbanas afetadas passaram a usar máscaras depois que as cidades de Kobe e Osaka tornaram-se as primeiras a registrar a transmissão autóctone do vírus, que se espalhou rapidamente em duas escolas.

Na Europa, apenas dois casos novos surgiram, informou o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças nesta terça-feira, elevando o total no continente para 265. A Grécia divulgou o primeiro caso no país, na segunda-feira, de uma pessoa que voltava de viagem a Nova York.

A OMS mantém o alerta de pandemia (epidemia generalizada) para a gripe suína em 5, em uma escala de 1 para 6. O número mais elevado é caracterizado por surtos em pelo menos um país de fora da região de origem da doença, no caso as Américas. A elevação do alerta indicaria que uma pandemia está em andamento, segundo a entidade.

A OMS recomenda que as pessoas doentes adiem viagens internacionais. Os que apresentarem sintomas após viagens internacionais devem buscar tratamento médico. As informações são da Dow Jones.