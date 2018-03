OMS eleva alerta de gripe suína e Brasil tem dois suspeitos

O risco de pandemia global da gripe suína passou a ser considerado pela Organização Mundial de Saúde como 'iminente' nesta quarta-feira, dia em que o Brasil confirmou que duas pessoas, uma em São Paulo e outra em Minhas Gerais, são suspeitas de terem contraído a doença.

A OMS elevou o nível de alerta referente ao surto de gripe suína de quatro para cinco, um abaixo do estágio máximo da escala, que caracterizaria uma pandemia.

"Mesmo que a maioria dos países não seja afetada neste momento, a declaração da fase cinco é um forte sinal de que uma pandemia é iminente e que o tempo para finalizar a organização, comunicação e implementação das medidas é curto", disse a diretora-feral da OMS, Margaret Chan.

O critério usado para caracterizar o estágio cinco é quando existe a transmissão do vírus em pelo menos dois países de uma região.

Nesta quarta-feira foi confirmado, na Espanha, o primeiro caso de uma pessoa infectada que não havia viajado ao México. O jornal espanhol El Mundo diz que o paciente morto teve contato com alguém que esteve no México.

O nível seis significa que o mundo já atravessa uma pandemia.

Brasil

O Ministério da Saúde do Brasil informou que há dois casos suspeitos no Brasil: um em São Paulo e outro em Belo Horizonte (MG).

Segundo o ministro José Gomes Temporão, esses dois pacientes já estão sendo tratados com Fosfato de Oseltamivir, que é um dos dois medicamentos recomendados pela OMS contra a gripe suína. Há ainda 36 casos em monitoramento.

Temporão disse que o Brasil dispõe de 6.250 tratamentos para adultos e 6.250 tratamentos para crianças.

Além disso, o Brasil tem matéria-prima para a produção de outros 9 milhões de tratamentos contra a gripe suína. Segundo o Ministério, cada tratamento é composto de dez doses do remédio.

A produção do medicamento pode ser iniciada assim que for necessário, segundo Temporão.

O ministro também afirmou que os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro já receberam 200 tratamentos cada e que, nesta quinta-feira, os outros Estados brasileiros receberão 20 tratamentos cada.

Temporão ressaltou que a automedicação com remédios convencionais para gripe não surte efeito e deve ser evitada. México e EUA

Em uma entrevista coletiva na noite desta quarta-feira, o ministro da Saúde do México, José Córdova, afirmou que foram detectados 99 casos confirmados e 8 mortes causadas pela gripe no país.

Ele ainda anunciou novas medidas para tentar combater o surto.

Leia também na BBC Brasil: México anuncia novas medidas para combater vírus da gripe

Também nesta quarta-feira, foi confirmada a primeira morte causada pela gripe suína fora do México.

Um bebê mexicano de 23 meses morreu no Estado americano do Texas.

O governo dos Estados Unidos afirmou que o número de infectados no país subiu de 65 para 91 em dez Estados.

Durante um discurso na noite desta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que, no momento, seu governo descarta o fechamento da fronteira com o México por causa do surto de gripe.

"Eu consultei nossas autoridades de saúde e, no momento, eles não recomendaram o fechamento das fronteiras. Para eles, isso seria como fechar a porta do estábulo depois de os cavalos saírem, porque já temos casos nos Estados Unidos", disse.

Além de Estados Unidos e México, a doença foi confirmada, segundo dados da OMS, no Canadá (com 13 ocorrências), Alemanha (3), Espanha (4), Grã-Bretanha (5), Nova Zelândia (3) e Israel (2) e Áustria (1).Na noite desta quarta-feira, o ministro da Saúde do Peru, Óscar Ugarte, afirmou que uma paciente com sintomas de gripe suína está sendo tratada no país.

Se confirmado pela OMS, este seria o primeiro registro da doença na América do Sul.

Segundo a rádio peruana RPP, a argentina Alejandrina Coche, de 27 anos, estava em um voo que ia do México a Buenos Aires. O avião em que estava, no entanto, pousou em Lima assim que ela começou a se sentir mal.

Voos

O ministro peruano também anunciou a suspensão de todos os voos comerciais provenientes do México, em uma tentativa de evitar que o vírus da gripe chegue ao país.

Em outra media semelhante, o governo do Equador restringiu por um mês os voos entre o país e o México, assim como a entrada de turistas mexicanos em seu território.

Os dois países se juntam à Argentina e Cuba, que também suspenderam os voos provenientes do México.

A ministra da Saúde da França, Roselyne Bachelot, também afirmou que pedirá a suspensão dos voos para o México durante uma reunião de ministros da Saúde da União Europeia, que acontece nesta quinta-feira.

Ela afirmou que ainda não está sendo considerada a suspensão dos voos do México para a Europa, pois isto faria com que os europeus que estão no país fiquem sem alternativas para voltar às suas casas.

Na última segunda-feira, no entanto, o diretor-assistente da OMS, Keiji Fukuda, afirmou que medidas do tipo teriam poucos efeitos para barrar o vírus.

"Com a disseminação do vírus...fechar fronteiras ou restringir viagens tem muito pouco efeito na contenção desse vírus", disse Fukuda. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.