OMS irá propor que Brasil aumente produção de vacinas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) irá propor novo acordo com o governo brasileiro para ampliar a produção de vacinas contra a febre amarela, financiando a compra de milhões de doses até o final do ano. Depois do surto no Brasil e no Paraguai, a agência mundial de saúde se deu conta de que seus estoques não estão sendo suficientes para lidar com crises e ainda manter as campanhas de vacinação na África e América Latina. "Chegamos a uma situação crítica. Há uma instabilidade e fragilidade no sistema", afirmou Michael Ryan, diretor do Departamento de Alerta a Epidemias da OMS. Segundo Ryan, a entidade tem hoje apenas 6 milhões de doses nos estoques, depois de ter emprestado 4 milhões para o Brasil e 2 milhões para o Paraguai nas últimas três semanas. A agência de saúde garante que o Brasil irá restituir as doses até abril, mas mesmo assim prevê que a comunidade internacional precisará contar com uma base maior. "Teremos um orçamento de US$ 58 milhões para comprar vacinas dos únicos três fornecedores existentes no mundo que estão certificados: Farmanguinhos, Instituto Pasteur (Senegal) e Sanofi", explicou Ryan. "Nossa idéia é triplicar os estoques, mas, para isso, precisamos que os laboratórios produzam mais", explicou.