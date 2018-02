OMS: País deve identificar quem fez contato com doente

O principal porta-voz da entidade, Thomas Abraham, indica que os casos seguem as características da doença no mundo. ?O padrão de transmissão no Brasil é o mesmo que estamos vendo em outros países, onde viajantes estão passando a infecção para pessoas que mantêm contatos próximos com eles.? Segundo ele, a eventual transmissão de casos no Brasil é sinal de que o vírus A(H1N1) é de fácil contágio. A OMS deixou claro que as medidas nos aeroportos no Brasil podem, na melhor da hipóteses, frear o ritmo de contágio do vírus no País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.