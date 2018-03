Onda de calor atinge a Europa

Moradores e turistas na França, Itália e Grã-Bretanha aproveitaram as praias e os chafarizes nas cidades em alguns dos dias mais quentes do ano esta semana.

A temperatura passou dos 40ºC na Itália, enquanto a onda de calor chegou à França exatamente durante o período tradicional de férias no país.

Em Paris, onde a temperatura chegou aos 35ºC, um dos locais preferidos dos turistas era o Trocadero, perto da Torre Eiffel.

As cidades italianas de Milão, Bolonha e Roma entraram em alerta por causa do calor.

Garrafas de água mineral foram distribuídas de graça nos pontos de ônibus e estações de metrô, uma cortesia das autoridades de transporte.

Até agora, ainda não houve um aumento no número de pessoas levadas aos hospitais na Europa, ao contrário do que ocorreu na última grande onda de calor no continente, seis anos atrás, que matou 15 mil pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.