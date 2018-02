Onda de calor atinge o Rio Grande do Sul Uma onda de calor fez a temperatura ficar próxima de 40 graus em diversas regiões do Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 26. O boletim do 8º Distrito de Meteorologia apontou máximas de 38,8 graus em Porto Alegre e 40,1 graus em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Na capital gaúcha, as estações do Sistema Metroclima marcaram 40,4 graus no centro e 40,3 graus na zona norte durante a tarde. A perspectiva para os próximos dias é desconforto térmico ainda maior porque a umidade relativa do ar tende a aumentar. A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica que, em meio a dias parcialmente nublados, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em locais isolados até segunda-feira.