Onda de calor provoca incêndios florestais na Europa

Duas pessoas morreram na Grécia em incêndios florestais provocados pelas que altas temperaturas em meio a uma onda de calor no sul da Europa. Os piores incêndios estão sendo registrados no sul do país, na ilha de Cefalônia e perto da fronteira com a Macedônia e com a Albânia. Vastas áreas de mata também estão sendo consumidas por chamas na Bulgária, na Itália e na Macedônia. Centenas de pessoas já morreram por causa do calor excessivo que, espera-se, diminua no fim de semana. Na Hungria, onde estima-se que 500 pessoas morreram por causa das altas temperaturas, chuvas torrenciais trouxeram alívio mas também enchentes. Na Grã-Bretanha, centenas de casas ainda estão alagadas com o transbordamento dos rios Severn e Tâmisa, que provocou as piores inundações no país desde 1947. Este foi o verão mais chuvoso no país desde que os registros começaram, há mais de 250 anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.