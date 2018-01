Onde e como baixar temas mais bonitos e variados A possibilidade de baixar e usar diversos layouts (temas) é uma das características mais legais do WordPress. E isso não tem segredo: é só baixar o tema, descompactá-lo e, utilizando um programa de FTP (File Transfer Protocol), copiá-lo para a pasta apropriada. Feito isso o tema aparecerá no painel de controle do WordPress, pronto para ser selecionado e usado. Veja instruções detalhadas na página ao lado. Fique atento apenas a um detalhe na hora de descompactar os arquivos ZIP. É melhor que eles não contenham subpasta. Na hora de enviar os temas para o seu blog tenha paciência. A transferência de arquivos geralmente é lenta. Aguarde o término da transferência – o programa de FTP exibirá uma mensagem – e só então acesse o painel do WordPress para ativá-los. Isso também vale para plug-ins (leia texto ao lado). Se você não gostar de um tema não tem problema. Basta deletá-lo usando o programa de FTP e o blog retornará automaticamente ao layout original (WordPress Default). É possível instalar quantos você quiser. Na verdade o número deles é limitado pelo espaço disponível no host. Acontece que os temas são muito pequenos (geralmente têm menos de 500 Kbytes) e os hosts costumam oferecer um enorme espaço de armazenamento – 250 a 300 gigabytes. Ou seja: daria para instalar todos os que existem na web e ainda sobraria espaço. Claro que você não deve fazer isso. Experimente com vários temas até encontrar um satisfatório e fique com ele. Mudanças em excesso podem confundir ou irritar os leitores. PERSONALIZAÇÃO Para que o blog fique realmente com a sua cara, a providência mais importante é substituir a imagem do cabeçalho. Alguns temas permitem fazer isso facilmente, com poucos cliques (basta entrar no menu Temas e clicar em Imagem de Cabeçalho ou Custom Image Header). Infelizmente nem todos oferecem esse menu – em alguns casos, ele simplesmente não aparece. A personalização se torna um pouco mais complicada, mas continua sendo possível. Abra no seu computador a pasta onde você salvou o tema e procure o arquivo header.jpg. Apague-o e o substitua pela imagem que você deseja usar como cabeçalho do blog (salve-a com o nome header.jpg). Salve o tema com um nome qualquer – "teste", por exemplo – e o envie para o blog via FTP. B.S.G.