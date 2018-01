ONG ambientalista WWF usa Google Earth para chegar aos internautas Os internautas que buscam informações sobre o Fundo Mundial para a Vida Selvagem (WWF, sigla em inglês) podem encontrá-la a partir de agora no Google Earth, o serviço de imagens por satélite de todo o mundo oferecido pelo Google. "As pessoas interessadas no meio ambiente poderão consultar os projetos que o WWF desenvolve em algumas das regiões mais ameaçadas usando seus computadores", explicou o diretor-geral do WWF Internacional, James Leape. Para o representante da ONG ambientalista, a iniciativa não só permitirá aos internautas conhecer os mais de 150 projetos que o WWF desenvolve em todo o mundo, como também "compreender melhor o desafio enfrentado para conservar a natureza". Leape qualificou de "passo natural" o acordo com o Google Earth porque permitirá à organização chegar a um público maior. O diretor do Google Earth e do Google Maps, John Hanke, destacou a importância do trabalho do WWF e assegurou que a empresa é "uma importante fonte de informação para a comunidade ambientalista, assim como para os usuários que querem aprender mais sobre o mundo onde vivem".