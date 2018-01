ONG denuncia Google, Microsoft e Yahoo por censura na China Segundo a ONG Human Rights Watch, grandes empresas de internet como Google, Yahoo e Microsoft (por meio de sua divisão MSN) omitem propositalmente as referências aos sites da grande imprensa internacional, incluindo aí endereços como os da rede BBC, da revista ´Time´ ou do jornal ´The New York Times´. Esta grave acusação é parte de um relatório divulgado nesta semana e evidencia a colaboração estrita destas empresas com a censura imposta na Web pelo governo chinês. O relatório, de 149 páginas, ntitulado "Cumplicidade corporativa na censura chinesa à Internet", estende ainda as críticas ao software de voz sobre IP Skype, que seria usado na China com a capacidade de filtrar palavras e expressões consideradas ´críticas´ pelo regime na opção de comunicação por texto. Segundo porta-vozes do portal Yahoo, a empresa adota a filtragem dos endereços por ´preferir ter uma presença limitada na China e começar a exercer influência sobre a política e sociedade locais, a não ter qualquer posição no segundo país do mundo com mais internautas.´ A ONG pede ainda que os EUA e a União Européia aprovem uma lei proibindo as empresas de internet de colaborar com a censura e formar bancos de dados sobre os usuários chineses que permitam sua detenção, como já fez o Yahoo no passado. Com EFE