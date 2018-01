ONG faz protesto em Copacabana contra gastos da Copa A ONG Rio de Paz promove na manhã desta terça-feira, 10, na praia de Copacabana, na zona sul do Rio, um protesto contra os gastos públicos com a Copa do Mundo. Doze bolas de futebol gigantes, com cruzes pintadas em vermelho, foram fixadas na areia, em frente ao hotel Copacabana Palace. Também foi montado um barraco e estendidas duas faixas, uma em português e outra em inglês, com os dizeres "Copa do Mundo num país de miséria, financiada com dinheiro público, é problema moral".