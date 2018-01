ONG lança cartilha de segurança online para público jovem A ONG SaferNet Brasil e o HackerTeen disponibilizam a partir de hoje, gratuitamente, uma cartilha voltada ao público jovem e que instrui os internautas sobre como evitar os perigos da Web. O lançamento feito hoje, dia 18, no dia nacional de combate à pornografia infantil é mais um passo no trabalho das entidades - ONG responsável pela Central Nacional de Denúncias que combate os crimes contra os Direitos Humanos e a disseminação da pornografia infantil na Internet - em parceira com o HackerTeen - curso de formação em segurança da computação para adolescentes. Em janeiro deste ano, as duas organizações assinaram um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento colaborativo e voluntário de projetos relacionados à defesa e à promoção dos Direitos Humanos na Internet. O material pode ser usado tanto por adultos quanto por jovens. Os alunos - supervisionados pelas equipes do HackerTeen e da SaferNet - escolheram temas ligados a tecnologia (como Internet, mensageiros eletrônicos, e-mail, etc) e os exploraram, ressaltando pontos positivos, negativos, e dicas do bom uso de cada ponto abordado. Educação De acordo com Eliane Feliz, diretora de Responsabilidade Social do HackerTeen, ?as empresas de tecnologia têm um papel importante na disseminação de conhecimentos para os usuários utilizarem os computadores e a internet de uma maneira mais segura?. A executiva ressalta ainda que nesta iniciativa foram envolvidos funcionários, alunos, pais de alunos, fornecedores e educadores para alertar sobre os riscos. ?Como 95% dos crimes digitais são cometidos por jovens, a melhor forma encontrada foi envolver os alunos do HackerTeen na elaboração da cartilha, fazendo-os, desta forma, pensar e dividir com outros jovens as dicas que aprenderam?, alerta a executiva. ?É preciso haver um grande engajamento e uma ampla aliança entre os diversos segmentos da sociedade brasileira para reverter o cenário atual do uso indevido da Rede para práticas criminosas?, diz Thiago Tavares, presidente da SaferNet Brasil. A versão 1.0 da cartilha deve ser disponibilizada ainda hoje para download a partir dos sites das organizações.