OnGame passa a representar jogos da K2 Network A OnGame, empresa que gerencia jogos massivos online como GunBound no Brasil, firmou uma parceria com a norte-americana K2 Network, detentora de jogos como Mu Online, Knight Online e War Rock. Pelos termos do acordo, a OnGame passará a ser responsável, no Brasil, pela prestação de serviço, comercialização e marketing destes jogos. Os servidores que hospedam os universos virtuais dos títulos permancerão na sede da K2 na Califórnia. As vantagens imediatas para os usuários brasileiros é que poderão adquirir seus créditos em reais, diretamente na OnGame. Mas conforme a demanda, há a possibilidade da empresa montar servidores locais. ?Dependendo da evolução de jogos, poderemos inclusive disponibilizar servidores brasileiros de títulos como MU Online?, diz Roberto Messias, gerente de marketing da OnGame. O jogo contava, até novembro de 2005, com mais de 3 milhões de jogadores registrados, sendo 560 mil brasileiros. Criado há 4 anos, Mu Online foi o primeiro MMORPG 3D da Coréia. Boas cifras acompanham jogos como Knight Online: 80 milhões de usuários cadastrados de 80 países diferentes, sendo 300 mil jogadores brasileiros cadastrados. War Rock é um novo título, com lançamento previsto para julho nos EUA. A OnGame ainda está analisando a possibilidade de também disponibilizá-lo no Brasil. A empresa, contudo, não divulgou se o acordo resultará em preços mais atraentes para o jogador brasileiro. Apenas ficará mais fácil para aqueles que não dispõem de um cartão de crédito internacional comprar créditos para os jogos. Além disso, a empresa passará a contar com uma equipe que prestará suporte aos títulos no Brasil.