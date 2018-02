ONGs protestam contra ministério Estudantes e representantes de ONGs de 17 Estados, liderados pela Fundação SOS Mata Atlântica, protestaram em Brasília contra o apoio público do governo federal e do Ministério do Meio Ambiente ao texto do novo Código Florestal, aprovado na semana passada pelo Senado. O texto voltará à Câmara e deve ser votado em 2012. Os manifestantes se reuniram na Alameda dos Estados e de lá saíram em direção ao Ministério do Meio Ambiente. Para a SOS Mata Atlântica, o País tem vivido retrocessos na gestão ambiental. / AFRA BALAZINA, SARA DUARTE e CHICO SIQUEIRA, com AGÊNCIAS