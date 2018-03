Ônibus bate em poste e deixa um morto em SP Uma pessoa morreu depois que um ônibus desgovernado bateu em um poste na Avenida do Estado, na região do Ipiranga, zona sul da capital paulista, na tarde de hoje. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que enviou três equipes ao local, o acidente aconteceu por volta das 16h30, quando o motorista perdeu o controle da direção. A vítima morreu no local.