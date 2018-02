Ônibus com 28 estudantes cai em ribanceira em SP Um ônibus com 28 estudantes caiu numa ribanceira na Rodovia SP-320, em Fernandópolis, no interior de São Paulo, no início da noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e caiu num barranco, na altura do km 547 da Rodovia Euclides da Cunha, por volta das 19 horas.