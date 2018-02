Ônibus com 45 turistas é assaltado em Porto Seguro-BA Quarenta e cinco passageiros de um ônibus de turismo da empresa CVC foram assaltados hoje, em Porto Seguro (BA), 707 quilômetros ao sul de Salvador. O veículo foi abordado por dois carros quando subia uma ladeira na BA-001, altura do distrito de Vale Verde, sentido Arraial d''Ajuda, onde os turistas passariam o dia. De acordo com relatos dos passageiros, o ônibus foi forçado a sair da rodovia e entrar em um matagal. Quando parou, o veículo foi invadido por quatro pessoas armadas, com máscaras, que anunciaram o assalto.