Ônibus da PM é depredado e incendiado no centro do Rio Um ônibus da Polícia Militar (PM) foi depredado e incendiado na Rua Santa Luzia, no centro do Rio, em acirramento dos confrontos com integrantes do grupo Black Bloc na noite desta terça-feira. O ato dos professores foi pacífico e terminou mais cedo nesta noite.