Ônibus da Viação Pirajuçara voltam a circular em SP A greve de motoristas da Viação Pirajuçara, que transporta passageiros entre municípios da Grande São Paulo, terminou no início da tarde desta terça, 08, após 10 horas de duração. De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), a greve acabou após uma reunião entre a empresa e o sindicato dos motoristas. Os funcionários que cumprem expediente à tarde entraram no horário normal.