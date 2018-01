Ônibus derrapa no acesso ao Aeroporto do Galeão Três passageiros tiveram ferimentos leves depois que um ônibus de turismo da empresa Real Brasil derrapou e ultrapassou a mureta de proteção, no acesso ao Aeroporto do Galeão, por volta das 5h30 deste domingo. O ônibus ficou inclinado em um barranco. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista.