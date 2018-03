Ônibus é incendiado com motorista e cobradora dentro Um ônibus da empresa Novo Horizonte foi incendiado quando o motorista e a cobradora seguiam para a garagem, no Jardim Palanque, zona leste de São Paulo, por volta das 19h30 de quinta-feira, 26. Quatro homens abordaram as duas vítimas no veículo em um semáforo da Avenida Ragueb Chohfi. A cobradora, de 37 anos, foi a mais atingida e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cidade Tiradentes, onde está sob avaliação, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. As vítimas foram impedidas de sair do veículo. O motorista, de 43 anos, também se machucou ao ajudar a colega, mas passa bem.