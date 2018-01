Ônibus é queimado e 2 estações são depredadas no Rio Um ônibus foi queimado e duas estações do sistema BRT Transoeste depredadas num protesto de moradores da Favela do Rola, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, na noite de sexta-feira. A ação começou depois da morte de um homem, acusado pela polícia de ser traficante. Em outro ponto da zona oeste, a polícia reprimiu com bombas de gás lacrimogêneo protesto de motoristas de vans, que interromperam vias na favela Rio das Pedras.