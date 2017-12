O fogo começou por volta das 2h30. O dono do ônibus afirmou à polícia que ouviu uma explosão e em seguida percebeu as chamas. O incêndio teria começado pelo ônibus. O combustível do tanque escorreu pelo asfalto e atingiu outros sete veículos que estavam estacionados.

Ninguém ficou ferido. Os veículos ficaram completamente destruídos.