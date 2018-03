Ônibus em faixa exclusiva é mais rápido que carro em SP

Apesar de mais rápidos, os ônibus estão longe da velocidade ideal. A média registrada ficou abaixo do esperado na maior parte das vezes. Apenas em três corredores foi atingida a meta da Prefeitura de 18 km/h nas faixas exclusivas: Parelheiros, Paes de Barros e Expresso Tiradentes. O pior desempenho foi o do Rebouças, onde os veículos foram mais lentos do que uma pessoa fazendo cooper - ficaram abaixo de 10 km/h. Outro problema é a superlotação. Durante o teste, a reportagem encontrou filas com mais de 100 pessoas para embarcar em terminais.

Para completar, as faixas exclusivas não eram tão exclusivas. Além dos táxis, que têm permissão para usar o corredor, as pistas foram frequentemente invadidas por carros, motos, ônibus fretados e veículos de órgãos públicos. Procuradas por e-mail e telefone, Prefeitura e Secretaria Municipal de Transportes não responderam às perguntas da reportagem. Especialistas consideraram positiva a vantagem dos ônibus sobre os automóveis, mas cobraram da Prefeitura investimentos para tornar os corredores mais eficientes e atrair quem usa automóveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.