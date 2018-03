Ônibus escolares circulam em estado precário em SP Com limite de uso de até 25 anos, ônibus escolares na cidade de São Paulo circulam com estado de conservação precário. Só em um pátio na Vila Zilda, na zona norte da cidade, veículos com mais de 20 anos de uso apresentam sinais de desgaste nítido. O sucateamento da frota aparece no transporte escolar gratuito fornecido pela Prefeitura e no serviço prestado de forma particular.