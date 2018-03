Ônibus invade calçada e mata pedestre em Piedade

Um ônibus desgovernado invadiu a calçada, atropelou pedestres, derrubou um muro e parou na beira de um precipício, na manhã desta quinta-feira, 7, em Piedade, região de Sorocaba, no interior paulista. O aposentado José Soares de Oliveira, de 67 anos, que estava na calçada, foi prensado contra o muro e morreu na hora. Outro pedestre, não identificado, ficou ferido no braço. O motorista do coletivo, Laerte Pedroso, e pelo menos cinco passageiros tiveram ferimentos leves. O ônibus da viação Danúbio Azul vinha de Cotia e estava com 15 passageiros quando ocorreu o acidente, próximo do centro de Piedade. Chovia muito e a pista estava escorregadia. O motorista alegou que perdeu o controle do veículo. Policiais militares providenciaram o escoramento do ônibus para evitar que caísse no precipício. O corpo do aposentado foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.