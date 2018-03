Ônibus invade praça e deixa dois feridos em SP Dois homens ficaram feridos no fim da manhã de hoje após serem atropelados por um ônibus desgovernado, na zona leste da capital paulista. Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o coletivo invadiu uma praça, no bairro Jardim Nordeste. O ônibus derrubou dois postes e um deles caiu em cima do veículo. As duas vítimas foram levadas com ferimentos leves ao Pronto-Socorro Planalto.