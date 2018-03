Ônibus pega fogo e causa lentidão na Ayrton Senna Um ônibus em chamas na altura do quilômetro 39 da rodovia Ayrton Senna deixou o tráfego totalmente bloqueado por cerca de uma hora na tarde deste domingo, 26. Segundo informações da EcoPistas, concessionária que administra a via, o veículo pegou fogo no acostamento por volta das 16h15. Ainda não se sabe a causa do incêndio. O tráfego foi liberado em todas as pistas pouco antes das 18 horas, mas o motorista que segue com destino à capital paulista enfrenta lentidão do quilômetro 50 ao quilômetro 39.