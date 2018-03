Ônibus tomba em estrada do Ceará e deixa mais de 20 mortos

Um ônibus de viagem tombou na manhã deste domingo, 18, no interior do Ceará em um acidente que deixou mais de 20 mortos e dezenas de feridos, informou a polícia local.

O acidente ocorreu por volta das 8h45 deste domingo, quando o ônibus da empresa Viação Princesa dos Inhamuns, com capacidade para 46 pessoas, tombou próximo da cidade de Canindé, no interior do Estado.

O ônibus saiu de Boa Viagem e deveria chegar à Fortaleza por volta das 11h deste domingo. O veículo tombou ao tentar desviar de uma moto, afirmou a polícia em Canindé, citando depoimento dado pelo motorista.

"Ainda não temos como informar com precisão, mas o número já passa dos 20 (mortos)", afirmou a polícia em Canindé. "Segundo o motorista, ele ia desviar de uma moto quando perdeu o controle e o ônibus tombou."

A companhia de transporte confirmou o acidente, mas não informou quantos passageiros estavam no veículo.