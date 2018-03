Ônibus tomba em São Paulo e deixa 22 feridos Um acidente envolvendo três ônibus fez com que um deles tombasse no cruzamento das avenidas São João e Duque de Caxias, no Centro de São Paulo. Ao menos 22 pessoas ficaram feridas, de acordo com as primeiras informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A região foi interditada. Segundo o Corpo de Bombeiros, dez de suas equipes prestam atendimento às vítimas. Carros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Militar e um guincho da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também foram encaminhados ao local.