Ônibus voltam a circular em Porto Alegre Motoristas e cobradores voltaram ao trabalho e colocaram a frota de ônibus de Porto Alegre em circulação nesta terça-feira, 11, depois de 15 dias de paralisação total. Com a volta à normalidade, o precário esquema de emergência que manteve o transporte público durante a greve foi desmontado. As lotações seletivas não podem mais levar passageiros em pé e as vans e microônibus escolares não estão mais autorizados a operar nas linhas de ônibus.