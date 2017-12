ONS relata 'perturbação' no sistema de energia O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) anunciou nesta terça-feira, 4, a ocorrência de uma perturbação no Sistema Interligado Nacional (SIN), às 14h03. De acordo com nota divulgada pelo ONS, essa perturbação interrompeu o fluxo em 5 mil megawatts (MW) da Região Norte para as Regiões Sudeste e Sul. A falha aconteceu numa linha de transmissão de 500 kV entre Colinas (TO) e Serra da Mesa (GO), interrompendo o fluxo para essas regiões.